Dit doet de Bentayga met Bentley’s verkoopcijfers

Wil de wereld meer of minder Bentley's?

Productie van de Bentayga (rijtest) begon eind 2015, dus vorig jaar was het eerste volledige jaar dat de Bentayga mocht helpen de verkoopcijfers van de Edelbritten wat op te vijzelen. En de grote vraag is natuurlijk, is dat gelukt?

Mwoah.

Bentley heeft met 11.023 verkochte auto’s een verkooprecord gebroken, maar ten opzichte van de 11.020 verkochte auto’s in 2014 is dat wel een zeer mager nieuw record. Let wel, in dat jaar was de Bentayga nog toekomstmuziek en moesten de Conti, Flying Spur en Mulsanne het vuile werk opknappen. Ten opzichte van 2016 is de verkoop in 2016 met negen procent gestegen. In Europa gaat het goed met Bentley, daar groeiden ze met 56 procent, maar in de VS, Bentleys grootste afzetmarkt, was een kleine krimp. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de Bentayga daar pas halverwege het jaar ge├»ntroduceerd werd. Ook in het Midden-Oosten, China, Korea en Japan wisten de Britten minder auto’s te verkopen dan in het voorgaande jaar.

Helaas geeft Bentley geen verkoopcijfers per model, maar vooralsnog lijkt de Bentayga -al dan niet als Diesel– niet voor het Cayenne-effect te zorgen, maar eerder de verkopen enigszins op pijl te houden. Aangezien de auto het zonder directe concurrenten moet stellen valt daar niets weg te snoepen. Zijn de meeste Bentayga-klanten wellicht mensen die anders een Continental GT, Flying Spur of Mulsanne hadden gekocht?