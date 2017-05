VIDEO: dit doet een tornado met een autobedrijf

Een Amerikaanse autodealer ontdekt wat een beetje wind met je handelsvoorraad kan doen.

Tientallen auto’s van een Chysler / Dodge / Jeep / RAM dealer raakten beschadigd of werden zelfs simpelweg omver geblazen in Canton, Texas. Gelukkig was de eigenaar van het bedrijf alert genoeg om alle klanten en medewerkers op tijd te evacueren, waardoor er geen levens verloren zijn gegaan. De schade aan zijn bedrijf is echter enorm.







Niet alleen zijn er tientallen auto’s beschadigd of zelfs simpelweg weggewaaid, ook het relatief nieuwe pand van dit bedrijf aan Interstate 20 is volledig in puin gelegd. De schade is enorm, zoals ook op deze video te zien is.

Afgelopen weekend raasden er flinke stormen over Texas, Arkansas, Tennessee, Missouri en Mississipi. Daarbij kwamen zeker dertien mensen om het leven, waarvan vijf in Canton.

Foto’s: @SkySPOT97 via Twitter