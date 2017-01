Dit heerlijk foute interieur is voor 1000 piek de jouwe

En je krijgt er de rest van deze al even foute automobiel gratis bij.

Ik ben een knakenrijder, meer dan 2000 euro heb ik nooit uitgegeven (aanschaf…) aan een auto of motor. De sport is om voor zo min mogelijk geld een leuke, liefst opvallende of zeldzame auto te rijden. Liefst een beetje eenvoudige techniek, zodat je het onderhoud ook zoveel mogelijk zelf kunt doen. Dat drukt weer lekker de kosten en het is nog leuk ook! In mijn zoektocht naar knakenauto’s kwam ik dit exemplaar tegen en aangezien ik zelf nog tevreden ben met mijn vla-gele monster leg ik hem jullie voor.

Het is een heuse Oldsmobile, een in 2004 ten ziele gegaan Amerikaans automerk, onderdeel van het GM-concern en vooral bekend om de voorwielaangedreven Toronado. In Amerika bleven in de jaren ’90 en vroege ’00 verkoopsuccessen uit en in Europa zijn Oldsmobiles al helemaal zeldzaam. Ik kan me niet meer heugen wanneer ik voor het laatst een Cutlass Calais heb zien rijden.

De Calais was de op één na kleinste Olds uit het gamma bij zijn introductie in 1984 en vanaf 1989 zelfs de kleinste en goedkoopste Oldsmobile. In 1991 ging het model met pensioen, maar niet voordat dit specifieke blauwe exemplaar in dat jaar van de band rolde. Onder de kap de Quad-4 motor met dubbele bovenliggende nokkenassen. Deze 2.3-liter viercilinder was met zo’n 160 pk een stuk krachtiger dan de eveneens leverbare 2.5 l4 (ca. 95 pk) en zelfs de 3.0 V6 (ca. 125 pk). Alleen de 3.3 V6 had met 160 pk ongeveer evenveel vermogen, al was er van de Quad-4 ook een speciale uitvoering, de Calais 442, met maximaal 190 pk.

Hoewel zo’n 160 paarden op 1370 kilo zeker voor 1991 lang niet slecht was, moet je zeker geen snelle auto verwachten. De relatief moderne vierpitter is namelijk gekoppeld aan een prehistorische drietraps automaat die op professionele wijze elk gevoel van snelheid uit de auto weet te halen. In zo’n auto moet je dan ook niet scheuren, maar lekker cruisen. Genietend van je ijskoude airco, deinende vering, gordelspanners in de portieren(!) en knisperend jaren ’80 kunststof in elke mogelijke blauwtint. En het mooiste komt nog, voor 999 euro is deze foute bak de jouwe. Moeite om onderdelen te vinden en een fiks verbruik zijn bij die prijs inbegrepen. Bij deze loof ik een jaarabonnement op Autoblog uit voor de lezer die hem koopt…