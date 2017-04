Dit hoopje schroot was ooit een machtige supercar

Maar wat is het?

Supercars die in puin worden gereden. Niet zo erg als het een model betreft waar er duizenden van zijn gemaakt, al zijn er uitzonderingen. Dit is zo’n uitzondering. We kijken hier namelijk naar een Lamborghini Murciélago. Een model waar er inderdaad duizenden van zijn geproduceerd, maar toch heeft de Murcie in mijn ogen iets magisch. De Aventador zal bijvoorbeeld nooit in de buurt komen van zijn voorganger qua geluid en wat mij betreft ook niet qua looks.

Het gaat in dit geval om een Roadster uit 2008. Van de groene supercar is niet veel meer over en daarnaast heeft de Italiaan ook nog de nodige brandwonden opgelopen. De Murciélago zal via Copart worden geveild. Het hoogste bod staat momenteel op 125 dollar. De auto heeft een certificaat gekregen dat ‘ie niet mag worden opgeknapt om vervolgens weer op de openbare weg te verschijnen.

De Roadster staat op dit moment in Rancho Cucamonga, Californië. Een stad ten oosten van Los Angeles. Wie denkt nog wat te kunnen verdienen aan de overblijfselen van deze Lamborghini mag HIER meebieden.