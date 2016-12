Dit horloge is een must voor iedere Giulia-rijder

Zelfs niet-Alfisten worden warm van dit klokje.

Klokkijken was nog nooit zo leuk met dit nieuwe horloge van Chronoswiss. De maker van Zwitserse uurwerken heeft het horloge in samenwerking met Alfa Romeo Noord-Amerika ontwikkeld. Slechts 100 exemplaren zullen worden gemaakt van deze Giulia Q-watch.

Het roestvrijstalen uurwerk komt met een bandje van kalfsleer. Diverse elementen van de Giulia Quadrifoglio (rijtest) zie je terug op het horloge. Het groene klavertje vier, de cijfers zoals we die kennen van de meters en two-tone kleuren van zwart en rood.

Onder andere juwelier Wempe op Fifth Avenue in New York heeft het Alfa-horloge in het gamma. Daarnaast is het mogelijk om een online order te plaatsen via Chronoswiss. Zo’n kek uurwerk waarmee je de blits bent op ieder autogerelateerd evenement komt met een prijskaartje. De Chronoswiss Regulator Alfa Romeo Quadrifoglio Edition kost 3.990 dollar.