Dit is BMW’s interieur van de toekomst

Schermen. Alles draait om schermen.

Op CES in Las Vegas heeft BMW een nieuw concept getoond. Het uiterlijk is niet belangrijk. Het gaat hier namelijk puur om de binnenkant. Het betreft een interieurconcept met nieuwe technologieën zoals BMW HoloActive Touch en BMW Augmented Gesture Control.

Ondergetekende is fan van analoge klokken en knopjes in het interieur. Ik moet dan ook nog wennen aan het feit dat alles digitaal gaat. Dit toekomstige BMW-interieur is niet echt mijn cup of tea. Fysieke knopen verdwijnen en worden dankzij de HoloActive techniek voortaan geprojecteerd.

Het interieur is een knipoog naar een autonome toekomst. Tijdens het rijden een knopje vastgrijpen is minder afleidend dan werken met een hologram. Met de zelfrijdende auto in het vooruitzicht is dit ‘probleem’ al direct opgelost.

Zowel het dashboard als de middenconsole bestaan uit schermen. Er is geen mechanisch knopje meer te vinden in het BMW interieur van de toekomst. Een andere knipoog naar autonome techniek is de aanwezigheid van boeken achter de stoelen. De auto brengt je immers vanzelf naar plaats van bestemming. Kun je in de tussentijd een literair hoogstandje lezen.

Vergis je overigens niet in de techniek achter de schermen. Het gaat hier niet om ouderwetse touchscreens, maar om aanraakgevoelige displays die reageren op handbewegingen. De eerder aangehaalde Gesture Control-techniek kennen we al van de huidige 7- en 5-serie. In deze vorm heet het Air Touch, zoals BMW het deftig omschrijft.