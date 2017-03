Dit is de allerzwaarste tank OOIT gebouwd

Bereid je voor op een lijst cijfers waar je duizelig van wordt.

Niemand minder dan Ferdinand Porsche was ten tijde van WO II een belangrijke schakel in de plannen van Adolf Hitler. Porsche kreeg op een goede/kwade dag dan ook de opdracht om een tank van mythische proporties te ontwerpen. Niet veel later werd een eerste ontwerp goedgekeurd door Hitler zelf. Toen ging het nog om een exemplaar van 100 ton, maar dat was voordat Adolf zijn persoonlijke wensenlijstje erdoorheen drukte.

Het 150mm-kanon moest namelijk worden vervangen door een 128mm-kanon, tegelijkertijd werd het 20mm-kanon eruit gebonjourd ten faveure van een 75mm-kanon. De uiteindelijke versie luisterde naar de naam Panzerkampfwagen VIII Maus en woog een niet mis te verstane 188 ton door de ietwat overdadige hoeveelheid bepantsering. Na de bouw van anderhalf prototype werd de ontwikkeling gestaakt. Al dat gewicht bleek toch iets teveel van het goede en de Maus haalde de voorgeschreven topsnelheid van 20 km/u bij lange na niet.

Er waren in die tijd namelijk geen motoren beschikbaar die zoveel gewicht enigszins vlotjes over het slagveld konden laten denderen en die tegelijkertijd compact genoeg waren om in de tank te zetten. De topsnelheid bedroeg dan ook een schamele 13 km/u. De power werd geleverd door een 12 cilinder met 1.750 pk en dankzij de tankinhoud van 2.700 liter reed het ding maximaal 160 kilometer over gladde wegen. Inderdaad, da’s een verbruik van 1 op 0,0592!

Nog even over die bepantsering. Aan de voorzijde zat maar liefst 200 mm dik staal, op de zijkanten was dit 185 mm en op de bips 160 mm. De Maus was in totaal 10,09 meter lang, 3,67 meter breed en 3,63 meter hoog. Helaas voor de Duitsers en gelukkig voor ons was het project geen lang leven beschoren. Toen de Sovjet-Unie in het oosten aan de deur klopte werden de prototypes (eentje voltooid en eentje zonder geschutskoepel) met grote haast weggereden. Grote haast gaat niet echt samen met een topsnelheid van 13 km/u en dus staat het enige overgebleven exemplaar nu in een Russisch museum. Desalniettemin een indrukwekkend apparaat, die Maus.

