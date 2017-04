Dit is de blubberdikke BMW M4 DTM voor 2017

BMW presenteert vandaag de auto waarmee Marco Wittmann de DTM-titel dit jaar gaat verdedigen.

Het is alweer vijf jaar geleden dat BMW haar rentree maakte in het DTM. De Duitse fabrikant voegde zich bij Audi en Mercedes om het Duitse premium-feestje compleet te maken in de raceklasse. De laatste keer dat BMW voorheen meedeed aan het DTM stond de afkorting nog voor Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, in plaats van Deutsche Tourenwagen Masters. De tweestrijd tussen de BMW E30 M3 en de Mercedes 190 Evolution wordt nog altijd gezien als een hoogtepunt uit de autosport.

Die oude magie heeft de DTM niet meer, in ieder geval niet buiten Duitsland. De serie is dan ook wel een érg Duitse aangelegenheid tegenwoordig, met uitsluitend Duitse fabrikanten en slechts enkele races buiten Die Heimat. Ondanks langdurige geruchten dat de DTM wellicht zou fuseren met de Japanse Super GT Klasse is dat er vooralsnog niet van gekomen.

Maar, dat wil niet zeggen dat de DTM in zijn huidige vorm niet de moeite waard is. De wagens zijn bruut en de coureurs over het algemeen van goed niveau. Dankzij de invloed van de fabrikanten in de serie stoot er nog wel eens een kampioen door naar de Formule 1, zoals bijvoorbeeld gebeurde met Paul Di Resta en Pascal Wehrlein. Daarbij stoten de atmosferische V8-en een lekkerder geluid uit dan de F1.

Spektakel is de races sowieso niet vreemd, want regelmatig vliegt er her en der het nodige carbon in de rondte. Een enkele keer wordt er zelfs in opdracht gebotst. Kortom, genoeg redenen om in de zomer af te reizen naar Zandvoort, waar een van de zeldzame races buiten Duitsland wordt verreden. Een van de auto’s die je dan onder ogen krijgt is deze nieuwe M4 DTM met blauwe kruizen in de koplampen.

Volgens BMW-teambaas Jens Marquardt is erg in zijn nopjes met deze nieuwerwetse referentie naar de oude kruizen die je zag op de koplampen van race-auto’s van vroeger:

“The blue crosses are a design element that originates from the iconic BMW 3.0 CSL of the 1970s. Any DTM fan will also recognise the blue crosses from the legendary BMW M3 DTM in the 1980s, when they were still stuck on. In 2017, we do this digitally – as is also the case, for example, with the new BMW 7 Series.”

Naast deze blauwe kruizen heeft de M4 nu ook extra pk’s. Dit komt doordat in het regelement de diameter van de luchtinlaten verhoogd is van twee maal 28 millimeter naar twee maal 29 millimeter. Dit levert ongeveer 25 pk extra op, waardoor de motoren nu ruim 500 pk leveren. Maar belangrijker dan dat: de M4 ziet er in DTM-uitdossing gewoon lekker dik uit.