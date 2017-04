De BMW M4 CS is live en heet

Hammergeil!

Gisteren rookten de voebellers van Bayern nog een zware pijp, maar vandaag slaat de Duitse deelstaat keihard terug met de onthulling van de BMW M4 CS. We wisten al even dat dit model op de markt zou komen. Sterker nog, in Spanje was er al een gelimiteerde oplage van de M4 Competition Sport verkrijgbaar. Dat model beviel kennelijk goed, want BMW komt nu op de proppen met een M4 CS voor andere markten. De auto zal in een gelimiteerde oplage gebouwd worden tot en met 2019.

De CS neemt binnen het uitgebreide M4 gamma de plaats in tussen de M4 met Competition Package en de extreme M4 GTS. Qua power zit de CS met 460 pk dichter in de buurt van die eerstgenoemde. Ook de afstelling van het onderstel komt grotendeels overeen met dit model. Geen slechte zaak, want @wouter was behoorlijk te spreken over deze setup toen hij een blokje om ging met de M3 inclusief competitie pakket (rijtest).

Van de M4 GTS krijgt de M4 CS onder andere de diffuser mee én niet te vergeten de achterlichten met kekke LEDs. Dat zijn in dit geval geen gewone LEDs, maar OLEDs. Volgens BMW zijn deze minimaal net zo organisch als de nieren van de auto. Wat de CS gelukkig níet meekrijgt van de M4 GTS is de ontsierende taartschep achterop. In plaats daarvan zit er een decent carbon spoilerlipje op de achterklep geplakt. Veel mooier.

Dankzij alle goodies en de standaard 7-traps M DCT-bak knalt de M4 CS in 3,9 seconden naar de honderd. Daarna boendert de Beier door naar een gelimiteerde 280 op de teller. Mocht je er één op gele platen willen zetten, doe je er goed aan om heel snel naar de dealer te rennen. Ook het aanbod van de M4 CS in ons land is namelijk ernstig gelimiteerd. Zoals de zaken er nu voorstaan, krijgen we er slechts twintig.