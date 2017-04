Dit is de drukste snelweg van Nederland

Verrassing!

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag uitgebreide cijfers gepresenteerd over de Nederlandse rijkswegen. Geen analyse op basis van één jaar, maar een uitgebreid onderzoek die cijfers illustreren van 2011 tot en met 2016.

Wat blijkt. De A13 is nog steeds de drukste snelweg van Nederland. In de periode 2011-2016 passeerden er gemiddeld 5.700 voertuigen per uur de meetpunten op de snelweg. Wel is er positief nieuws te melden over het beruchte lap asfalt. Volgens het CBS is het aantal passerende voertuigen in 2016 afgenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Het gaat om 1.000 minder voertuigen, een daling van 17 procent. De instantie heeft ook cijfers paraat over de minst drukke weg van ons land. Deze bokaal gaat naar de N33, een weg in het hoge noorden van Nederland. Kijkend naar de periode 2011-2016 reden hier gemiddeld slechts 400 voertuigen. De top vijf drukste snelwegen bestaat uit de A13, A10, A12, A16 en de A2.

Verder heeft het CBS ook de verkeersintensiteit van onze snelwegen in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de regio Utrecht het meeste verkeer heeft te verwerken. In 2016 reden gemiddeld 4.286 voertuigen langs meetpunten over de A1, A2, A12, A27 en A28. Ter vergelijking: in de regio Zuid-Limburg gaat het om 1.958 voertuigen, in de regio Groot-Rijnmond 2.416 voertuigen en in de regio Delfzijl gaat het om slechts 264 (!) voertuigen.

Foto: een niet alledaagse optocht via @peugwow op Autojunk