Dit is de duurste Formule 1-auto van Marktplaats

Er kleeft wel een nadeeltje aan deze occasion.

Je zult er een dijk mee moeten afrijden om er echt van te genieten. Deze Lotus F1-wagen beschikt namelijk niet meer over een krachtbron. Met een prijskaartje van 95.000 euro is het de duurste en tegelijkertijd de enige moderne F1-bolide op de Nederlandse handelssite.

Het apparaat komt uit 2012 en werd door Lotus gebruikt als testbolide. Niemand minder dan Kimi Räikkönen en Romain Grosjean hebben testen uitgevoerd in deze F1-auto. Sinds enkele jaren is Van der Kooi in Houten eigenaar van de raceauto en de Lotus fungeerde als levensgrote decoratie voor de showroom.

Volgens Van der Kooi is het inmiddels wel mooi geweest en mag de Lotus naar een nieuwe eigenaar. Ze kochten de bolide destijds zonder motor vanwege strikte regels vanuit de F1. Het blok bleef in handen van Renault. Voor minder dan 100.000 euro kun je dus een échte moderne F1-auto bezitten. De advertentie check je hier.