Dít is de duurste Jaguar van Marktplaats

Omdat wéér een Porsche 911 wel erg voorspelbaar is...

Gisteren liet waarde collega @Rubenpriest zien wat er mogelijk is als je met een uiterst beperkt budget (en twee rechterhanden) een cabriootje zoekt. Maar wellicht dat je een veel meer te besteden hebt en liever wat stijlvollers voor de deur hebt staan. Wat is er dan mogelijk?

Nou, deze Jaguar dus. Op een paar showroom-modellen na is het de duurste Jaguar van Marktplaats. Om met de deur in huis te vallen, de dealer wil heel erg graag 117.590 euro voor zien. Dat is niet een misselijk bedrag. Maar wat krijg je dan eigenlijk voor je zuurverdiende centjes?

De allerdikste zescilinder met de dikke dubbele centrale uitlaat. Het is een F-Type Roadster in de befaamde S-uitvoering met V6. En V6 met S-Badge betekend dat je 380 pk (i.p.v. 340) onder je rechtervoet hebt. Deze 380 pk worden middels een 8-traps automaat overgebracht op zowel de voor- als de achterwielen, een heuse AWD dus. Met recht een Jaguar Cabrio voor alle seizoenen.

De kleur (‘Storm Grey’) is misschien niet te sprankelend, maar hey: het is op een F-Type gespoten. Opvallen doe je sowieso wel. De 20″ ‘styling-5042’ velgen met koolstofvezel blades (een optie van ruim 3.200 euro) helpen daaraan mee. Ook gaaf is het interieur, waar de vorige eigenaar de goede smaak had om de ‘Performance Seats’ te bestellen in de kleur ‘Siena Tan’ (een optie van dik 4.700 euro).

Om even een beeld te krijgen, een nieuwe F-Type V6S Roadster met AWD en automaat kost 132.620 euro. 0-100 duurt 5,1 seconden en de topsnelheid bedraagt 275 km/u. Gaat het je enkel om de looks van een F-Type, kun je ook een nieuwe bestellen met viercilinder. In Roadster uitvoering kost die auto 78.720 euro.