Dit is de duurste Porsche 924 Turbo van Marktplaats

Wellicht ben je momenteel op zoek naar een leuke auto voor erbij, of gewoon naar een leuke auto. Het budget reikt niet tot in de hemel, maar je stelt desalniettemin wel harde eisen. Het ding moet een beetje bruikbaar zijn en niet de hoofdprijs kosten in onderhoud en verbruik. Achterwielaandrijving zou leuk zijn. Het is een voordeel als ‘ie een beetje oud is, want dat is (nog) hip. Bovendien tik je dan ook nog eens minder MRB af. Het allerbelangrijkste is echter: er moet een dikke Duitse baaadge opzitten. Jahaa, geen zorgen, we kennen je!

Normaal gesproken zou dit een gevalletje zijn voor @willeme. Maar omdat de keuze in dit geval zo voor de hand ligt, vul ik ‘m dit keer maar voor je in. Je hebt deze Porsche 924 Turbo nodig. Kijk de kabouter spillebeen nou staan in al zijn two-tone glorie. Prachtig toch.

Lange tijd werd het ontwerp van Harm Lagaay weggehoond door, euhm, zo’n beetje iedereen. Watergekoeld, motor voorin de neus, weinig power. Nee daar liep eigenlijk niemand warm voor. Pas toen de turbo-variant en later de letterlijk dikkere 944 kwam daar een beetje verandering in. De K-26 turbo van KKK bracht de 924 een witte puntmuts gezonde vermogensboost van 125 naar 170 pk. Ruim voldoende om epische drifts mee te leggen in de kleine Porsche. Mits het een beetje vochtig is op de weg.

Dit exemplaar met zijn tweekleurige lak komt uit 1979 en staat te koop in Fryslân. Het ding heeft naar verluidt 160.325 kilometer gereden. We zeggen naar verluidt, want de kilometertellers van de 924 hebben maar vijf cijfers en gaan daarnaast ontiegelijk vaak stuk. Maar goed, de verkoper zal de stand ongetwijfeld aannemelijk kunnen maken. De vraagrpijs bedraagt 10.950 Euro. Niet heel weinig, maar non-turbo’s in goede staat gaan ook al snel richting de zes à zeven ruggen inmiddels dus wat dat betreft…KOOP DAN!