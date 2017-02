Bizar, dit is de duurste Porsche van Marktplaats

Nog geen geluk gehad bij de postcodeloterij? Dan is de kans erg klein dat dit beestje binnenkort bij jou op de oprit staat.

Het is weer raak bij Porsche, vorige week pikte je nog een jankende V10 op voor een miljoentje, deze week dien je nog effe door te sparen.

Op Marktplaats staat dit exemplaar te koop voor 1,4 miljoen euro. Ruim een miljoen euro meer dan de twee na duurste 356 op Marktplaats. Een bedrag met zes nullen is geen kattenpis voor een cabrio met 110 pk. Uitermate stijlvol? Dat wel!

De Porsche 356 was de eerste productieauto van Porsche en werd geproduceerd van 1948 t/m 1965. Destijds kostte een exemplaar zo’n €3000,- / €4000,-. Dit specifieke exemplaar is de 1500 GS Speedster en werd geproduceerd in 1957. De 1500 GT/GS waren meer gefocust op circuit gebruik. De deuren en motorkap waren daarom gemaakt van aluminium om gewicht te besparen. Je kunt ze herkennen aan de lamellen op de motorkap.

Met slechts 57.628 km op de teller is er weinig met deze beauty gereden. Wie de volgende eigenaar ook mag zijn; waarschijnlijk zullen er niet veel meer kilometers bijkomen. Zou jij het wel aandurven? Hij staat te koop bij onze goede vrienden van Porsche Gelderland, dus heb je nog wat te besteden neem dan snel een kijkje. Nu maar hopen dat ie niet dezelfde restauratie heeft gehad als dit exemplaar.