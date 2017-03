Dit is de duurste Saab van Marktplaats

Niet alle Saabjes zijn goedkoop.

In Nederland zijn babyboomers vooral fan van de Saab 900, maar de Zweedse autofabrikant heeft natuurlijk nog veel meer modellen gebakken. Eén van de latere modellen was de tweede generatie 9-5. Ze gaan nog voor een flinke prijs van de hand, getuige deze occasion.

De sedan staat op het Epsilon II platform van General Motors. Onder andere de Opel Insignia, Chevrolet Impala en Cadillac XTS rollen ook op dit platform. De aangeboden 9-5 Aero is vrijwel compleet aangekleed en uitgevoerd met de fijne 2.8 turbomotor, gekoppeld aan een zestraps automaat. Met 300 pk en 400 Nm doet de sedan 0-100 in minder dan zeven seconden en de top ligt op 250 km/u. Bovendien beschik je over vierwielaandrijving. Met een gewicht van 1845 kg is de Saab wel wat aan de zwaardere kant, wat de niet bijster snelle sprint naar de honderd verklaart.

Vanbinnen oogt de auto wat gedateerd voor het bouwjaar. Dit kan een argument zijn om de auto links te laten liggen. Wel beschikt deze 9-5 over een head-up display en twee schermen achterin zodat eventuele kinderen zich kunnen vermaken tijdens een autorit. De sedan heeft 82.749 kilometer gedraaid en dateert uit 2011. Je moet wel een echte liefhebber zijn om hier de nodige ekkermannen op stuk te slaan. De Saab staat te koop voor 36.945 euro, exclusief 245 eurie kosten rijklaar maken (hey ACM!).