Dit is de eerste AMG-showroom ter wereld

AMG bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd met een dikke showroom!

Brand experience is toch wel het toverwoord bij de Japanse AMG-vestiging die feitelijk een uitbreiding is van de shop-in-shop AMG Performance Centers. Kijk dus maar goed naar de (helaas schaarse) plaatjes, want AMG gaat meer van dit soort dealers openen. De focus ligt bij de nieuwe dealer op de Mercedes-AMG GT R, de daddy van de AMG GT-familie. Een rijtest met de AMG GT-S check je trouwens HIER.

Van de reeds genoemde AMG Performance Centers zijn intussen 400 vestigingen in 40 landen geopend sinds 2008. De dealer in Japan staat echter op eigen benen en klanten krijgen maar liefst twee verdiepingen aan AMG-goodness om zich aan te vergapen. Zo kun je er uiteraard alles te weten komen over de diverse AMG-modellen, de AMG Driving Academy en de rol die het label in de autosport speelt. In navolging van de shop in Tokyo is binnenkort het Australische Sydney aan de beurt, daar zal later dit jaar eenzelfde soort winkel komen.

Nog even over die Brand Experience: eerder schreven we bijvoorbeeld al over Experience Centers van Porsche en BMW.