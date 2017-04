Dit is de eerste Bugatti Chiron op Nederlands kenteken

Vers van de pers!

Vandaag heeft de familie Perridon de sleutels van de eerste Bugatti Chiron van Nederland in ontvangst genomen. Zoals verwacht een levering in april, zoals DutchBugs al eerder via sociale media had gecorrespondeerd.

De hypercar staat sinds 12 april op gele platen. 3.427.615 euro is wat er is betaald voor de Chiron. Van dat bedrag is 178.765 euro Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM). Kudo’s voor Perridon voor het lappen van dit enorme bedrag. Niet stallen in een garage om na een paar jaar rest-BPM te dokken, maar gewoon direct er een Hollandse plaat op knallen.

Een trotse Don Perridon deelde vandaag de nieuwe aanwinst via sociale media. Het is de vierde Bugatti voor de vermogende familie. In oktober 2015 maakte Perridon bekend dat er een order was geplaatst voor de hypercar uit Molsheim. Er komt tenminste nog één Chiron naar Nederland. DJ Afrojack en Jeroen van den Berg wachten met smart totdat ook zij aan de beurt zijn.