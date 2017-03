Dit is de goedkoopste Aston V8 Vantage van Marktplaats

De V8 Vantage is al meer dan 10 jaar onder ons. Is het model in de tussentijd betaalbaarder geworden?

Een dikke ja. Door de jaren is de V8 Vantage een stuk minder waard geworden waardoor de voordeligste exemplaren voor minder dan 55 mille op de oprit kunnen staan. Daar krijg je een auto voor terug die ondanks zijn leeftijd er nog steeds prima uitziet. Hier heeft Aston Martin zelf aan bijgedragen door tot de DB11 nooit voor een revolutionair ander design te kiezen.

De goedkoopste V8 Vantage op Marktplaats wordt aangeboden door een particulier en kost 53.900 euro. Het gaat hier om een vroeg exemplaar uit 2006 met 96.500 kilometer op de klok. Het is een import dus het is niet via een kentekencheck te achterhalen wat ‘ie exact nieuw heeft gekost. Een kale V8 Vantage stond 11 jaar geleden bij de dealer voor 151.440 euro.

De V8 Vantage heeft een atmosferische achtcilinder met 385 pk. In vijf tellen sprint het model naar de honderd met een top van 280 km/u. Op het gebied van onderhoud kan de Aston behoorlijk Brits uit de hoek komen, dus let goed op het onderhoudsboekje mocht je een aanschaf overwegen. Een auto zoals deze kopen met je laatste spaarcenten is in ieder geval niet heel snugger. De advertentie bekijken doe je hier.