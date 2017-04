Dit is de goedkoopste cabrio op Marktplaats

Voor een paar honderdjes heb jij een kekke cabrio onder je gat.

De goedkoopste cabrio op Marktplaats is een Renault Megane Cabrio uit 2000. Voor 350 ekkermannen staat de Fransoos bij je op de stoep. Meteen genieten met de wind door je haren op de openbare weg is helaas niet mogelijk. De auto moet eerst nog door de APK. De uitlaat lekt, er moeten nieuwe voorbanden op en de plastic ruit van het stoffen dak zit los. Kortom: een topoccasion.

De Megane heeft 288.848 kilometer gedraaid en komt met een 107 pk sterke 1.6 16v. Vermoedelijk staat de auto nog niet zo heel lang stil, want de APK is onlangs verlopen. Op alle vermelde mankementen na is de auto technisch prima in orde, aldus de aanbieder. De motor loopt soepeltjes en de versnellingsbak schakelt gesmeerd. Geïnteresseerden kunnen zich melden in Gelderland, waar de auto te koop wordt aangeboden.