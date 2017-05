Dit is de goedkoopste Jaguar XF van Marktplaats

Nou ja, er is er nog eentje met precies dezelfde motor die een stuk goedkoper is. Die heeft echter een gescheurd onderblok. Dat telt dus niet mee.

Toen de eerste generatie Jaguar XF op de markt kwam was dat een regelrechte cultuurschok voor de vaste klanten van het Britse merk. Over was het opeens met de, inmiddels ietwat geforceerde, wulpse ronde styling van de S-type. Die S-Type was al twee keer gelift en er niet bepaald mooier op geworden. Bij Jaguar was men er dan ook wel achter gekomen dat het tijd was een nieuwe weg in te slaan. De in 2007 geïntroduceerde XF was daar het eerste exponent van.

Het design van Ian Callum viel bij velen in goede aarde, hoewel de koplampen een beetje raar zijn. Net als bij ‘die ene’ Subaru Impreza lijkt het erop alsof Ian en zijn team er nog niet helemaal uit waren of ze nou voor ronde lichtunits wilden gaan, of toch voor een scherpe driehoekige vorm. Dus werd het allebei. Bij het facelift-model werd dat later rechtgezet. Die kreeg de snuit die we nu nog kennen van Jaguar’s moderne sedans (rijtest).

Van binnen was de schok voor oude Jaaaaag-rijders zo mogelijk nog groter dan van buiten. Ja, je kon nog steeds opteren voor hout-inleg op het dash. De ouderwetse sfeer die deed denken aan whiskey en een sigaartje nuttigen voor een knapperend haardvuur was echter verdwenen. Voor hout-haters die bomen alleen willen zien als ze branden, was er zelfs de optie om voor een interieur met sierlijsten van aluminium of carbon te gaan. Nog meer high-tech gevoel verzorgden de ‘pookknop’ en de ventilatie, die pas verschenen als de bestuurder daar om vroeg.

Hoewel de XF dus een totaal andere indruk maakte dan de S-Type, waren de verschillen onder het blik minder groot. Zo werd bijvoorbeeld het motorengamma van het oude model aanvankelijk min of meer overgenomen. Echt nieuwe krachtbronnen kwamen pas later.

Één van de motoren van de oude garde zit ook in het exemplaar dat we vonden op Marktplaats. Het gaat om de 2.7-liter grote V6 diesel die voormalig Jaguar-eigenaar Ford samen ontwikkelde met PSA. Het is een smeuïge zespits-diesel die het meer moet hebben van zijn voor diesel-begrippen prettige loop dan van pure power.

Dat de motor gebouwd is om een tijdje mee te gaan blijkt wel uit de kilometerstand van deze Jag. De teller staat namelijk al op 313.665 kilometer. Volgens de verkoper zijn dat echter ‘snelwegkilometers’ geweest dus die tellen eigenlijk niet mee.

Omdat het een ‘Premium Luxury’ uitvoering betreft beschikt de auto over alle luxe die je van een E-segmenter zou verwachten in 2007, zoals leder, bi-xenon en een navigatiesyteem. Of je ook blij wordt van die laatste dat is een tweede vraag. Maar ja, een TomTom in zo’n auto hangen is ook weer zoiets…

De vraagprijs van de zwarte sedan bedraagt 11.450 Euro. Daarvoor krijg je het recht om tegen al je vrienden ‘It’s a Jaaaaag’ te zeggen als ze je iets vragen over de auto. Check voor aankoop echter nog wel even ons aankoopadvies, zodat je niet voor nare verrassingen komt te staan.