Dit is de goedkoopste M2 op Marktplaats

Kleine dikke BMW’s, wie houdt er niet van?

Met de komst van de 1M Coupé had BMW een uiterst vermakelijk bommetje ontwikkeld. Onlangs heeft Casper een rondje gemaakt met diens opvolger, de M2 (rijtest).

Het is de perfecte auto eigenlijk: praktisch genoeg om dagelijks te gebruiken maar voldoende potent om lekker mee te komen op een trackday. Het enige echte nadeel is dat ze een beetje aan de prijs zijn. Een nieuwe M2 kost je iets meer dan €85.000. Daarmee is het weliswaar het goedkoopste ‘M’-product, maar toch, het blijft een hoop geld.

Een 1M kiezen kan een oplossing zijn. Helaas had Casper in dit artikel gelijk en is juist die pretletter enorm in waarde aan het toenemen. Team AB heeft de oplossing voor je in de vorm van deze ‘gebruikte’ M2 Coupé. Deze stamt uit 2015 en is één van de allereerste exemplaren. De kleur is Alpinweiss, wat niet alleen historisch verantwoord is (de 2002 Turbo was ook in deze kleur leverbaar), maar ook de enige kleur waar de vorige eigenaar geen €1.050 (kosten voor metallic lak) voor hoefde te betalen. Sowieso is de M2 een auto waarbij opties nogal overbodig zijn. De wielen zijn, in tegenstelling tot de M3 en M4, altijd 19” en zwarte lederen bekleding is standaard. In Nederland krijg je de DCT transmissie zelfs standaard, door een hogere CO2-uitstoot zou de handbak toch duurder zijn.

Het enige nadeel aan de M2 is wellicht de motor, de N55B30T0 is in principe krachtig genoeg (370 pk bij 6.500 tpm en 500 Nm bij 1.450 tpm), maar het is geen raszuiver ‘M’-blok. Dat zou ons niet uitmaken, de prestaties (0-100 in 4,3 seconden, top 250 km/u) zijn meer dan uitstekend. Daarbij, ook de echte M-motoren hebben nu allemaal turbo’s.

In de afgelopen jaar en een paar maanden heeft niemand echt veel lol aan de auto kunnen beleven, want de kilometerstand bedraagt volgens de advertentie slechts 8 km. Alhoewel een blik op de teller leert dat er vijf bij zijn gekomen. Waarschijnlijk om te controleren of alles nog goed werkt. Dan rest ons alleen nog even de prijs te vermelden. Voor €77.895,- is deze bonnengarantie op wielen de jouwe. De advertentie check je hier.