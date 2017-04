Dit is de goedkoopste Maybach op Marktplaats

Voor de prijs van een Polo ben je het baasje in een heuse Maybach.

Maybach. Ooit een fabrikant van gigantische luxewagens die zo groot waren dat je een chauffeur met vrachtwagenrijbewijs moest inhuren. Tevens de fabrikant die de motoren voor de mooiste treinen leverden waarmee de NS ooit reed. En een van de vele fabrikanten van luxewagens die na de Tweede Wereldoorlog niet meer terug keerde in de showrooms. Totdat Mercedes-Benz ermee aan de haal ging en op basis van de W220 W140 misschien wel de beste auto ter wereld bouwde. Maar wel een auto die er uit zag als een dikke Mercedes en de statuur miste die paste bij een auto van een half miljoen euro. Tegenwoordig is Maybach dan ook een luxe-label, waar je onder andere terecht kunt voor een dikke W222 S-Klasse.

Misschien is het je in de tekst al opgevallen dat de W221 is overgeslagen, maar dat je hier wel degelijk kijkt naar een S-Klasse van die Baureihe. En dat heeft een reden want Mercedes bouwde nooit een Maybach-versie van deze generatie S. Nu wordt er in de advertentie dan ook met geen woord gerept over de vele optische verwijzingen naar het illustere merk, maar de foto’s laten er geen twijfel over bestaan. Hier is iemand driftig in de weer geweest met Maybach-logo’s. Zowel op de achterklep, de C-stijlen, en bovenop de grille prijkt de gestileerde M van Maybach. Grappig, want op die laatste plaats prijkt bij een échte Mercedes-Maybach gewoon de Mercedes-ster.

In het -overigens smaakvol samengestelde en van alle gemakken voorziene- interieur louter Mercedes-sterren. Wel is het een Lang-uitvoering, dus de achterpassagiers hebben beenruimte van Maybach-proporties. Onder de kap ook geen boterzachte V12 of dikke V8, maar een drieliter zescilinder op satanssap. De elf jaar oude S-Klasse heeft 178.285 kilometer achter de kiezen en kost 17.750 euro. We sluiten af met een fraaie passage uit de advertentie:

Er is geen reden voor verkoop

Het is tijd voor een iets nieuwere auto

Met dank aan @hijman85 voor de tip!