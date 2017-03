Dit is de goedkoopste Mazda RX-8 van Marktplaats

EN DIE IS ECHT HEEL GOEDKOOP.

Sorry voor de caps, maar de adverteerder is ook nogal fan van hoofdletters. In kapitalen zet hij uiteen waarom deze Mazda RX-8 de goedkoopste van Nederland is. Er schort namelijk het een en ander aan dit exemplaar:

-Engels kenteken

-Stuur aan de verkeerde kant

-Rechter portier gaat niet meer open

-Deukje op linker voorscherm

-Dikke krassen over de linker flank

-Schijven en blokken voor aan vervanging toe

-Banden aan vervanging toe

Een lijst die lang genoeg is om gillend weg te rennen. Alsof een goede RX-8 al niet genoeg aandachtspunten heeft… Daar tegenin weet de verkoper, wederom in CAPS, te brengen dat de 192 pk sterke wankelmotor prima loopt, de onderhoudshistorie compleet is en de elektronische functies werken naar behoren.

En dan de prijs. Die is -gezien de mankementen- uiteraard laag. Het is immers niet voor niks de goedkoopste RX-8 van ons land. Maar 1250 euro is zelfs voor een RX-8 met bovenstaande gebreken een scherpe prijs. Wie durft?