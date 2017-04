Dit is de grootste Lambo-showroom ter wereld

Goh, wat een verassende locatie.

Als een automerk met ‘de grootste showroom ter wereld‘ komt dan zijn er eigenlijk maar drie mogelijkheden voor een locatie. Of de Verenigde Staten, of China, of het Midden-Oosten. Vooral de twee laatste markten zijn booming op het gebied van exclusieve auto’s.

Een nieuwe showroom in Dubai prijkt met de titel ‘Lamborghini’s grootste’. De showroom is de twaalfde dealer van Lamborghini in de regio Midden-Oosten en Afrika. Het pand heeft drie verdiepingen en de totale oppervlakte bedraagt 1.800 m2.

Dat de opening van de nieuwe dealer in deze periode heeft plaatsgevonden is natuurlijk geen toevalligheid. Lamborghini stoomt zich klaar voor de komst van de Urus. De Italiaanse autofabrikant verwacht dat de autoverkopen zullen verdubbelen op het moment dat de SUV in de orderboeken wordt opgenomen.

Naast een showroom beschikt de dealer over een hoek waar je merchandise kunt aantreffen. Ook er is een Service Center aanwezig. Het pand is nu gevuld met diverse varianten van de Hurácan en de Aventador. Volgend jaar zal er een nieuwe reus zich tussen het gezelschap scharen.