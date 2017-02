Officieel: dit is de Haas F1 VF17

Ook het team van Gene presenteert vandaag haar nieuwe bolide.

Het grootste F1-spektakel van de dag hebben we waarschijnlijk alweer gehad vandaag. Red Bull Racing toverde zoals we dat verwachten van de energieblikjes-gigant een gelikte video uit de hoge hoed om haar RB13 voor te stellen aan de massa. We wachten echter nog op de detailplaatjes.

Misschien dat Red Bull nog wat dingetjes voor ons verborgen wil houden. Niet voor niks werd de bolide voorafgaand aan de lauch angstvallig bewaakt. Op elk moment was er iemand bij aanwezig en het ding is naar verluidt zelfs met een ex-militair vliegtuig naar Spanje vervoerd.

Haas F1 doet wat dat betreft wat minder moeilijk. Sterker nog, voor de launch deden ze al wat installatierondjes over het circuit. In eerste instantie ziet het er dan ook niet uit alsof er extreem innovatieve dingen op de VF17 zitten. Door het weghalen van wat wit hier en daar is de auto nog grijzer dan vorig jaar. Net als de meeste andere nieuwe auto’s heeft ook de VF17 een haaienvin.

Het wordt wel een belangrijk jaar voor Haas F1. Voor de ontwikkeling van de bolide van vorig jaar ontvingen ze veel hulp van Ferrari. Dat kon door een maas in de F1-wet die nog niet bestaande F1-teams op dat vlak meer vrijheid bood dan reeds bestaande teams. Ferrari had daar zelf ook voordeel van, want die konden wat dingen via het Haas team testen. Hoeveel Ferrari er dit jaar in de Haas schuilt is, op de motor na, niet geheel duidelijk.

In 2016 werd Haas achtste in het kampioenschap en hield het daarmee behalve Manor ook Renault en Sauber achter zich. Manor is niet meer en Sauber zou het Amerikaanse team makkelijk moeten kunnen hebben. Al is het maar omdat de Amerikanen beschikken over de nieuwe Ferrari-krachtbron terwijl Sauber het doet met de oude. Of ze ook de strijd met de andere teams aan kunnen gaan, dat waag ik persoonlijk te betwijfelen. Waarschijnlijk hebben ze meer kans om vanavond de Daytona 500 te winnen.