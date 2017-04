Dít is de jongste Saab op Marktplaats

Kleine hint: hij is jonger dan je zou denken.

Van sommige dingen kun je moeilijk geloven dat ze niet meer bestaan. Denk aan Sinterklaas, Johan Cruijf of een kuise Patricia Paaij. Met auto’s is dat precies hetzelfde. Denk aan merken als Rover, Lancia, Talbot of nog iets recenter: Saab. Dankzij het Hollandse tintje van de immer wederkerende Victor Muller plus de lange lijdensweg zijn we nog altijd begaan het met de auto’s van het merk.

Dat niet alleen. Ook het feit dat het gewoon puike auto’s waren. Comfortabel, luxe en ingetogen. Precies wat specifieke maar trouwe groep Nederlanders waarderen, want dankzij Saab-specialisten in het hele land zie je ze nog genoeg rijden. Nadeeltje: ze worden er niet jonger op. Saab stopte in 2011 met het bouwen van auto’s. Een eenvoudige rekensom leert ons dat de jongste Saabs dus al zo’n 6 jaar oud zijn. Maar er zijn een paar uitzonderingen.

Na het debacle met Spyker heeft het Chinese NEVS de boel overgenomen. Spyker mocht geen gebruik maken van GM-technologiën (die zwaar verouderd waren, maar dat terzijde) dus besloot NEVS om de Saabs nieuwe techniek te geven. Gezien de naam (National Electric Vehicle Sweden) was de intentie vrij duidelijk. De Saab 9-3 (aankoopadvies) zou voorzien worden van elektrische aandrijving. Om dit plan voort te kunnen zetten en te kunnen oefenen met het bouwen van auto’s heeft NEVS een kleine serie Saabs 9-3 gebouwd met ouderwetse verbrandingsmotor. 162 stuks om precies te zijn. Deze zijn eind 2013 gebouwd en verkocht als modeljaar 2014. En dit is één van die laatste serie Saabs.

Volgens de verkoper is dit exemplaar zelfs de allerlaatste van die serie. Het betreft een zwarte 9-3 Sport Sedan in Aero uitvoering. Dat betekent in dit geval een 2.0 turbomotor met 223 pk. Deze is gekoppeld aan een automaat die de krachten overbrengt naar de voorwielen. Aan kleine details als de bumpers, wielen en het logo in het stuurwiel kan de Saab-kenner zien dat dit niet zomaar een Saab 9-3 is. De stand op de teller bedraagt een maagdelijke 1 kilometer. Dat de verkoper in kwestie doorheeft dat het een unieke auto betreft blijkt wel uit de prijs. Met €44.500 is deze Saab niet alleen de jongste op Marktplaats, maar ook de duurste.