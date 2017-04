Dit is de laatste “echte” Bugatti

Momenteel is het de Chiron die de headlines pakt en da's zeker terecht. Lang geleden viel Bugatti nog niet onder de Volkswagen-groep en ook toen werden interessante auto's gebouwd.

Voor wie het gemist heeft: de eerste Chiron staat inmiddels op Nederlands kenteken. Bugatti is echter een merk dat, hoe zeggen we het netjes, met vallen en opstaan heeft “overleefd”. In den beginne maakte het van origine Franse merk furore met wonderschone auto’s als de welbekende Atlantic 57SC, die we tegenwoordig kennen dankzij Ralph Lauren.

Het chassis waar deze klassieker op gebouwd werd zou uiteindelijk worden doorontwikkeld. Van dat doorontwikkelde chassis, genaamd Type 101, zijn zeven stuks gebouwd, allemaal met een ander koetswerk. De Type 101 was het platform dat het merk er na de oorlog weer bovenop moest helpen. Helaas liep het anders, al heeft deze Type 101C Roadster daar weinig mee te maken.

De 101C staat namelijk op het aller- allerlaatste Type 101-chassis dat in de oorspronkelijke fabriek werd gebouwd. De koets is een ontwerp van Virgil Exner en de auto werd in 1965 gebouwd door Ghia. Onder de kap ligt een 3,3 liter acht-in-lijn met een vermogen van zo’n 200 pk. Omdat de diverse Type 101’s stammen uit de jaren ’30 en ’50 (met een kleine break vanwege WO II), is deze auto dus een nakomertje.

Op de autoshow van Turijn moest de cabrio genoeg geld bij investeerders los weten te peuteren om de productie op gang te krijgen. De reacties op de Type 101C waren behoorlijk positief, maar helaas niet positief genoeg om het eens roemruchte merk nieuw leven in te blazen. Sund, al is het, met wat hordes op de weg, allemaal goedgekomen met Bugatti.