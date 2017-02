Dit is de lekkerste Bentley die niet in productie ging

Althans, de uiteindelijke productiekar werd geen Bentley.

Die productieversie kreeg een Bugatti-logo bovenin de hoefijzervormige grille en luisterde naar de naam Veyron. Een fraai stukje techniek, maar niet zo oogstrelend mooi als de Bentley Hunaudières. Grappig, er zit Audi in de naam van deze Bentley. In 1999 werd deze geweldig fraaie concept car gepresenteerd in Genève. Onder de kap ligt een NA 8 liter W16 met 632 pk @ 6.000 rpm en 760 Nm @ 4.000 rpm. De krachtbron werd gekoppeld aan een handbak met vijf verzetten. In die tijd kwam je daar nog mee weg.

Wel was de Hunaudières goed voor een topsnelheid van 350 km/u. Komt nog niet echt in de buurt bij de topsnelheid van de uiteindelijke Veyron, maar die had dankzij vier turbo’s dan ook 370 pk extra tot z’n beschikking. De Hunaudières was dus minder snel en véle malen mooier dan z’n achterneef.

Uiteraard werd deze schoonheid vernoemd naar het beroemde rechte stuk op het Circuit de la Sarthe waar de 24 uren van Le Mans worden verreden. Bentley heeft in het verleden grote successen behaald tijdens de bekendste endurancerace van allemaal en zo is het cirkeltje weer rond.

Hartmut Warkuss, destijds designchef bij Volkswagen, tekende de lijnen van deze prachtige concept car. Hoe dit fraaie design uiteindelijk is omgesmolten tot de ietwat discutabele Veyron is voor ons een raadsel, maar de Bentley heeft in elk geval weer z’n dosis aandacht gehad.

Oh en voor wie op basis van de titel vindt dat dit artikel over de EXP-10 Speed 6 had moeten gaan: voor zover we weten komt daar gewoon nog een productieversie van!