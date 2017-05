Dit is de nieuwe auto van Shaquille O’Neal

Shaq heeft een nieuwe bak gekocht waarin hij zijn schoenmaatje 59 naar het schutbord kan trappen.

Shaquille O’Neal is in Europa na Michael Jordan waarschijnlijk de bekendste basketballer. De uit de kluiten gewassen man werd vier keer kampioen, drie keer met de LA Lakers en één keer met de Miami Heat. In 2011 stopte hij als prof nadat zijn achillespees het begaf. Tegenwoordig kan je hem regelmatig zien in het programma Inside the NBA samen met onder andere megaheld Charles ‘I’m not a role model’ Barkley. Voor de sportliefhebbers een aanrader: het programma is niet zelden geiniger dan Voetbal Inside.

Enfin, op deze site is Shaq al enkele keren voorbij gekomen omdat hij met zijn monnie regelmatig opvallende auto’s koopt. Het zijn er ook veel trouwens: The Big Diesel claimde zelf ooit een maandelijkse benzinerekening van 23.000 Dollar te hebben. Niet zelden steekt Shaq bij zijn autokeuze de draak met zijn formaat. Logisch ook, want hij past in de meeste conventionele auto’s simpelweg niet. Daarom laat hij zijn pimped out rides doorgaans aanpassen door de betere bodyshops van Amerika. Een voorbeeld daarvan is deze verlengde Lamborghini Gallardo.

Er zijn echter enkele auto’s waar Shaq wel in past, zoals deze Smart Fortwo (als het dak open is). de nieuwste aanwinst van The Big Cactus is echter deze Ford F-650, zeg maar de hele grote broer van de F-150. Hieronder zie je hoe Shaquille de auto in ontvangst neemt.