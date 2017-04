Dit is de nieuwe hybride SUV van Spyker

Als Victor luchtkastelen mag bouwen, dan mogen wij dat immers ook.

Het is geen geheim dat Victor meer wil dan alleen 50 C8 Preliator Coupés en 100 Spyders wil bouwen. Er gaan zelfs geruchten de ronde dat Muller toe wil naar een productie van 500 stuks per jaar, maar die bron trekken we ter redactie ernstig in twijfel. Aan de andere kant, aan ambitie ontbreekt het niet bij Muller…

Wat we wel zeker weten is dat Victor Muller nog steeds ambieert om een SUV te bouwen, dit liet hij vorig jaar in Genève immers ook al weten. In 2006 kwamen ze al op de proppen met de D12 Peking to Paris, voorzien van een Volkswagen W12. Later werd die twaalfcilinder vervangen voor een V8 van Audi, waarmee het de D8 Peking to Paris werd, alvorens de auto semi-definitief in de koelkast werd gezet.

Semi-definitief inderdaad, want het door Lotus mede ontwikkelde chassis van de D12/D8 zal wel degelijk de basis vormen van de SUV die Victor nog altijd wil bouwen. Ditmaal vermoedelijk met een V8 van Koenigsegg, gecombineerd met een elektrische aandrijflijn. Een heuse hybride dus.

Aangezien de C8 Preliator gewoon een C8 Aileron met een ander neusje en kontje0 was, zijn we zo vrij geweest ook de D12 van het nieuwe Spyker-familiegezicht te voorzien. Aangezien Muller dat oude prototype nog in de kelder schijnt te hebben staan, is het faceliften van zo’n prototype vermoedelijk the way to go. En dat lukt me digitaal ook nog wel, dus bij deze alvast een exclusief voorproefje van hoe die D8 Peking to Stopcontact er dan uit komt te zien. Heus waar.