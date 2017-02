Dit is de nieuwe Kia Picanto

Hij lekte al, maar we moeten je nu officieel bijpraten over deze kortpittige Koreaan.

In de aanloop naar Genève regent het heet nieuws. Deze Kia is dan misschien niet zo heet als een Huayra Roadster, maar hij is sowieso pikant. Qua buitenmaten blijft de Picanto even groot als z’n voorganger, maar de wielbasis nam met 15 mm toe voor meer beenruimte. Verder komt de nieuweling alleen als vijfdeurs op de markt waarbij dan wel weer kan worden gekozen uit een versie voor vier of voor vijf inzittenden.

De bagageruimte meet 255 liter of 1.010 liter met de achterbank omlaag. In het dashboard zit een 7 inch scherm en de klant heeft de keuze uit een zwart interieur of “een kleurrijk interieurpakket”. Verder zijn de 1.0 en 1.25 MPI blokjes bekend uit het vorige model, ze leveren respectievelijk 67 en 84 pk. Ook komt er een geblazen 1.0 T-GDI motor met maar liefst 100 pk. De 1.0-motoren komen met vijfbak, de 1.25 is leverbaar met een automaat.

Verder is dit de eerste A-segmenter waarop torque vectoring is toegepast. Voor je je met Sparco-overall en laptimer bij de Kia-dealer meldt: het systeem, dat middels remingrepen de werking van een sperdifferentieel nabootst, zorgt vooral voor extra stabiliteit en controle. De officiële onthulling vindt over een maandje plaats op de beurs in Genève.