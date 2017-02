Dit is de nieuwe McLaren MCL32

De renstal uit Woking breekt met het verleden. De MP4/4-nomenclatuur werd de deur uitgeschopt, evenals Ron Dennis. Waarmee hopen de Britten weer vooraan mee te doen in 2017?

Met deze MCL32 dus! Aan de livery te zien is McLaren klaar voor een nieuw tijdperk. Het oranje overheerst en de algehele livery doet denken aan de auto’s van Marussia. Laten we voor McLaren hopen dat het verband tussen de twee teams daar ophoudt. De van de nieuweling wordt angstvallig afgeschermd en net als de meeste andere teams maakt McLaren gebruik van een sharkfin. De T-wing die we op de Mercedes en de Ferrari zagen ontbreekt dan weer.

De opvallendste feature aan deze McLaren is de neus met kieuwen. Het lijkt erop dat de ingenieurs zoveel mogelijk lucht onder de auto door willen sturen om optimaal te profiteren van de grotere wagenbodem, zodat de auto nog meer neerwaartse kracht genereert. De nieuwe aerodynamica moet er samen met de bredere banden voor zorgen dat de bochtensnelheden omhoog gaan.

Het succes zal echter voor een groot deel afhangen van motorenleverancier Honda, dat sinds de rentree op het hoogste niveau moeite heeft om aan te haken bij de rest van het veld. In elk geval vindt Fernando Alonso de nieuwe auto “spectacularrrrrrr” en Belgiës hoop in bange dagen Stoffel Vandoorne heeft er uiteraard ook zin in. Wat ons betreft heeft McLaren de gunfactor, nu maar hopen dat ze (eindelijk weer) vooraan meedoen. Maar wel achter Red Bull svp.