Dit is de nieuwe Opel Grandland X

De Duitse autofabrikant komt met een nieuw model in het segment van de compacte SUV's.

Groot, praktisch en inzetbaar. Dat zijn de drie sleutelwoorden voor de nieuwe Grandland X. De crossover biedt ruimte aan vijf personen en bagage, heeft een vlot design meegekregen en is straks de grootste telg in de X-serie van Opel.

Het model zal een nieuweling zijn binnen het C-segment, naast de Astra (rijtest) en de Zafira. De volwassen look is voor een deel geleend van de nieuwe Insignia (rijtest), die met een fraaie neus ook een vlot voorkomen heeft.

De Grandland X is met diverse opties uit te rusten om het leven wat aangenamer te maken. Qua hulpsystemen moet je denken aan adaptieve cruise control met voetgangersdetectie en automatische noodremassistentie, vermoeidheidssignalering, Advanced Park Assist en een 360-camera. In het interieur kun je kiezen voor een verwarmbaar stuurwiel, stoelverwarming (zowel voor- als achterin) en een elektrische achterklep. Daarnaast kunnen smartphones draadloos worden opgeladen in de auto.

Ondanks de X in de naam is dit model een voorwielaandrijver. Ritjes op minder comfortable ondergronden moeten volgens Opel probleemloos verlopen dankzij het optionele Grip Control-systeem. Deze techniek verdeelt het koppel over de voorwielen naar de omstandigheden aan. Het systeem kent vijf rijmodi. Overigens zal deze techniek ongetwijfeld limieten kennen, verwacht dus geen besneeuwde heuvels te trotseren met deze crossover.

De compacte SUV zal door Opel worden gepresenteerd op de IAA van Frankfurt (september). De verkoop gaat dit najaar al van start. Meer informatie over prijzen en motoren maakt de Duitse autofabrikant in een later stadium bekend.