Dit is de nieuwe Panamera Turbo S E-Hybrid [680 pk]

Doei 2,9-liter V6. Hallo 4-liter V8-benzine in combinatie met een elektromotor.

Zet Porsche nu de meest begeerlijke saloon neer? Doen ze dat gewoon? Het lijkt er wel op. Vorig kwam Porsche met de Panamera E-Hybrid op basis van het nieuwe model. Met een vermogen van 462 pk geen kinderachtige auto. Wie echter netjes heeft gewacht op de ‘S’ wordt nu keihard beloond. De nieuwe Panamera Turbo S E-Hybrid is, op de 918 en Le Mans-racers na, de vetste hybride-Porsche die ik ooit heb gezien.

Want zoals gezegd ligt de inmiddels bekende vier liter V8 onder de kap. In combinatie met wat elektropower zorgt dit voor indrukwekkende prestaties om je vingers bij af te likken. Het systeemvermogen ligt op 680 pk. Daarmee is de S E-Hybrid -tot nader order- de Panamera met het meeste vermogen. Tot gister was de Turbo met 550 pk namelijk de dikste.

De S E-Hybrid heeft, net als de Turbo, 550 pk. De elektromotor zorgt nog voor een extra 136 pk. Dit zorg tezamen voor 680 pk en 850 Nm aan koppel. Voordat jullie roepen dat mijn wiskunde niet in orde is: je kunt beide vermogens niet letterlijk bij elkaar optellen. De hybride knalt in 3,4 (!) tellen naar honderd kilometer per uur en pas bij 310 km/u is het afgelopen. Je kunt 50 kilometer (NEDC) volledig elektrisch rijden met de S E-Hybrid. Via een 230 V/10 ampère-aansluiting duurt het zo’n zes uur om de auto op te laden. De elektromotor krijgt z’n juice van een 14,1 kWh lithium-ion batterij. Met een 7,2 kW-lader op een 230 V/32 A-aansluiting is de S E-Hybrid in 2,4 uur geladen. Het laadproces kun je volgen vanaf de Porsche Connect app op je smartphone of Apple Watch.

De Porsche is straks te zien in Genève en vanaf juli staat ‘ie bij de dealer. Je kunt nu alvast naar de dealer rennen om een bestelling te plaatsen. De Panamera Turbo S E-Hybrid heb je vanaf 198.600 euro. Als Executive kost de hybride 212.300 euro. Voor die prijs krijg je standaard onder andere keramische remmen, 21-inch lichtmetalen van de 911 Turbo S en adaptieve luchtvering. De Executive beschikt daarnaast standaard over een meesturende achteras.