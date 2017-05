Dit is de nieuwe vriendin van Jos Verstappen

In navolging van Bernie is Jos ook gevallen voor Braziliaans.

Jos is dit weekend in Monaco om zijn zoon aan te moedigen. De kersverse talentscout van Red Bull is echter niet alleen naar de mondaine badplaats gekomen. Hij wordt namelijk vergezeld door Amanda Sodré. Dat roept bij onze waarde lezers natuurlijk de nodige vragen op.

Jos houdt niet van geheimzinnig doen, dus knalt hij er op Instagram maar meteen een fotootje uit met niet mis te verstane hashtags:

#reallove #happiness #monaco #F1 #redbull #goMax #teamverstappen 😍🇳🇱❤️🇧🇷 @amandasodrefloripa ❤️

Dat dingen serieus zijn blijkt wel uit het feit dat Max zijn nieuwe schoonmoeder ook al ontmoet heeft. Reeds in China feliciteerde Amanda Max in haar beste Nederlands met zijn goede resultaat.

“Well done Schat!!! Congratulations!! You deserve everything good!! We are very proud of you!! ❤ #teamverstappen #maxverstappen #33 #redbull #redbullracing #f1 #China #2017❤️ @maxverstappen1”

De liefde hangt sowieso in de lucht, want gisteren was Max wederom bezig om gezellig te babbelen met Lyndsey Vonn.



Grootvader Frans mag dus wel oppassen. We weten dat de Verstappen’s snelle jongens zijn. Voordat je het weet is hij overgrootvader Frans. De vriend van Max heeft overigens nog niet gereageerd op alle nieuwe ontwikkelingen.