Dit is de one-off Ferrari F12tdfDSKL

Neen, uw scribent is niet in slaap gevallen met z'n hoofd op het toetsenbord.

Rijke Ferrari-liefhebbers kunnen tegen (forse) betaling een model naar keuze geheel naar wens laten aankleden. Vervolgens krijgt deze one-off een unieke naam en presto! Zoiets gebeurde ook met deze F12tdf die toebehoort aan David Lee.

Deze in Amerika woonachtige rijkaard is afkomstig uit Hong Kong en niet vies van het betere supercarspul uit Maranello. Zo zagen we Lee ooit een fastfoodmaaltijd achter het stuur van zijn LaFerrari verorberen, om maar een voorbeeld te noemen.

Onlangs nam Lee zijn F12tdfDSKL in ontvangst, een auto waarvan de livery een eerbetoon is aan de 250 Lusso Competizione (zie gallery). De gele supercar werd aangekleed met de Italiaanse vlag, nieuwe velgen en enkele zwarte accenten. Daarnaast heeft de DSKL stoelen in blauw alcantara en one-off badges.

DSKL staat trouwens voor David SK Lee, dan weet u dat. In de gallery vind je trouwens nog meer heet spul uit Maranello. Die Lee heeft een interessante verzameling.