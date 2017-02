Dit is de vernieuwde Skoda Citigo

Het Tsjechische stadsrakkertje is lichtjes opgefrist.

Meest in het oog springend is het strakgetrokken snoetje, waardoor de Citigo wat ons betreft behoorlijk veel lijkt op de eerste generatie Toyota Prius. Kan ook aan ons liggen, of aan de after lunch dip. Grille en motorkap zijn lichtjes bijgepunt, evenals de voorbumper en de mistpitten.

Ook het interieur kan er weer even tegenaan met een dashboard dat in de duurdere versies met twee kleuren wordt aangekleed. Ook werden instrumentarium en middenconsole opnieuw ingedeeld. Het motorenaanbod bestaat uit twee driecilinders: een 1.0 MPI met 75 pk en een 60 pk sterke diesel. Ook levert Skoda desgewenst een 1.0 G-TEC met 68 pk die op aardgas loopt.