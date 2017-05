Dit is de Volkswagen up! GTI

Up up up...and away!

Volkswagen bekogelde ons zojuist met een bericht over de up! GTI. De auto zal voor het eerst aan het publiek worden getoond op het jaarlijkste VAG-feestje aan de Wörthersee.

Dat er een ontzettend snelle variant van de kleine stadsflitser van Volkswagen aan zit te komen weten we al een tijdje. Toch hebben we er lang op moeten wachten. De up! is namelijk al sinds 2011 op de markt.

Vanaf vorig jaar is de kleine Veedub ook leverbaar met een TSI-tje. Het turbotorretje is goed voor 90 pk. Leuk, maar je moet ‘m alsnog een beetje tsjoeneren om er een echte funauto van te maken. Volkswagen haalt de chipboeren echter de wind uit de zeilen door eindelijk zelf op de proppen te komen met de up! GTI.

Volkswagen brengt de up! GTI zelf als de spirituele opvolger van de eerste Golf GTI. Logisch ook, als je zo’n mooi historisch product in je verleden hebt dan wil je daar liefst zoveel mogelijk PR-vruchten van plukken. Maar, ze hebben ook wel een beetje een punt. De originele Golf GTI had namelijk 110 pk en woog 810 kilogram. De up! GTI krijgt 115 pk en weegt 997 Kg. Het gewicht ligt dus wel wat hoger, maar voor moderne begrippen natuurlijk nog steeds laag.

Qua looks is de up! GTI ook een echte Volkswagen GTI. Denk daarbij aan een rode bies in de grille en de fabeltastische ruitjesbekleding in het interieur. Voor de juiste stance staat het praktische koekblik op 17″ wielen en is ‘ie 15 millimeter verlaagd.

Dus je wilt er een hebben. Helaas hebben we dan enigszins slecht nieuws voor je: je zal nóg wat langer moeten wachten op dit ‘nieuwe origineel’, zoals Volkswagen de up! GTI omschrijft. Begin volgend jaar komt ‘ie pas officieel op de markt. De chiptuners zullen daar waarschijnlijk niet rouwig om zijn…