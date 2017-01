Dit is de vreemdste Volvo die je vandaag gaat zien

Een nieuw jaar, een nieuwe geschiedenisles.

Vreemde Volvo’s zijn een zeldzaamheid, want als er één merk is dat prat gaat op het bouwen van degelijke, zij het een tikje behoudende auto’s, dan is het Volvo wel. Schitterende uitzonderingen als de P1800 en die heerlijke maffe Volvo Jakob Hotrod daargelaten. Klein verschil met die twee pareltjes is dat Volvo met deze Hoyt Special weinig van doen had, anders dan Albert Hoyt een PV544 te verkopen.

Er stond pas 250 miles op de teller van de ‘kattenrug’ toen Albert in 1961 de zaag in die auto zette. De complete aandrijflijn, ophanging en diverse instrumenten vonden hun weg naar een door Hoyt zelf ontworpen chassis, waarbij de Lotus Seven overduidelijk als inspiratie had gediend. Het geheel werd kunstig afgemaakt met een lichtgewicht aluminium body, eveneens gelijkend aan de rijdende sigaar van Colin Chapman, al doet de auto ook wel aan de hier relatief onbekende Kurtis 500 denken.

Dergelijke ronde vormen zijn uit aluminium niet eenvoudig te maken en het is dan ook niet dat Hoyt weken achter een Engels wiel heeft doorgebracht omdat hij vond dat de auto zo het mooist was. Nee, de body is grotendeels gemaakt van een oude brandstoftank van een militair vliegtuig, zo’n aërodynamisch gevormd geval dat onder de vleugels van bijvoorbeeld een oude jachtvliegtuig hangt. Als voormalig straaljagerpiloot was het voor Hoyt niet moeilijk om aan die onderdelen te komen. In de jaren ’60 en ’70 was er op de zoutvlakte van Bonneville zelfs een aparte klasse voor raceauto’s op basis van zo’n brandstoftank, de zogenaamde belly tank racers of lakesters. Dat waren overigens geen Lotus-achtige creaties als deze Hoyt, maar letterlijk rijdende brandstoftanks.

Terug naar de Hoyt Special, die begin jaren ’60 deel neemt aan diverse races, veelal gehouden op oude vliegvelden in de Verenigde Staten. Hoewel de auto er met zijn spatborden, verlichting en uitgebreid dash behoorlijk geciviliseerd uitziet én is voorzien van een kenteken, wordt de auto vrijwel uitsluitend gebruikt om mee te racen. En zo kan het dat er ruim 50 jaar nog maar 8100 miles op de teller staan. Momenteel is de auto volledig opgeknapt en rijdbaar gemaakt en te koop voor 50.000 dollar. Een bijzondere auto met een weinig significante, maar wel heel interessante geschiedenis, voor de liefhebber die niet geeft om de status van een bekend merk, maar graag iets unieks in de garage heeft staan. (Via BaT)