Dit is de vriendin van Stoffel Vandoorne

Onze zuiderbuur beleeft op het circuit niet veel plezier aan zijn eerste jaar als vaste rijder voor McLaren. Gelukkig voor hem doet dat echter weinig af aan de voordelen die F1-coureurs naast de baan genieten.

De coureurs verdienen immers doorgaans lekker en kunnen zodoende reeds op relatief jonge leeftijd genieten van de fijnere dingen in het leven. Mooie auto’s en knappe chica’s horen immers ook bij het leven van de gemiddelde F1-coureur. Volgens de kwaliteitspublicatie Sterrenoptv is dit het veulentje van Stoffel. Ze heet Angélique Detavernier en ze houdt ook van racen.

Stoffel heeft trouwens ook een nieuwe auto. McLaren doet duidelijk enorm haar best om de twee coureurs een beetje tevreden te houden nu ze hun werk moeten doen met zo’n grafbak. Alonso mag zoals bekend een reisje maken naar Amerika op kosten van de zaak. Stoffel deelde ons vandaag mede dat hij een nieuwe bedrijfsauto heeft ontvangen.

Het gaat om een McLaren 570GT, de meest comfortabele McLaren ooit. Stoffel nam de auto vandaag in ontvangst in Monaco en slingerde deze foto de wereld in via Twitter.

Bedankt Sander voor de tip!