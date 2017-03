Dit is de Zenvo TS1 GT met 1.180 pk

Nope, geen tikfout!

Speciaal voor de beurs in Genève Om het 10-jarige jubileum van de fabrikant te vieren, hebben de Denen een extra brute versie van hun TS1 geprepareerd. Deze versie krijgt de beschikking over 1.180 pk en 1.100 Nm uit een 5,8 liter V8 met twee superchargers. Ook moeten we nog effe de versnellingsbak aanstippen, want deze ‘bak met zeven verzetten is in staat om in 40 milliseconden te schakelen. Knappe jongen die dat kan evenaren met een ouderwetse pook!

De koets is gespoten in een vrij opvallende kleur blauw en de vormgeving werd uiteraard gedicteerd door de wetten der aerodynamica. Ook hebben de ontwerpers zich laten inspireren door een leeuwin die achter een prooi aan zit. Hebben we niet zelf bedacht.

Prestatiecijfers zijn helaas nog niet bekend. Met de gewone ST1 is een topsnelheid van 402 km/u mogelijk, al werd de Vmax afgeregeld op 375 km/u. 0-100 km/u duurt met de standaardversie 2,8 tellen, vette kans dus dat het met de TS1 GT nog een klapje sneller gaat. Hoe rap deze feesteditie exact wordt weten we ongetwijfeld over een paar dagen.