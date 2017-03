Dit is één van de lichtste raceauto’s ooit

Je dacht dat een F1-auto licht is? Think again!

De Porsche 909 Bergspyder uit 1968 was namelijk nog veel lager. Deze auto gaat niet de boeken in als de meest succesvolle race-Porsche in de historie van het merk. De 909 was gebouwd met het oog op hillclimb-wedstrijden en juist voor dat soort wedstrijden komen kleine, lichte auto’s goed van pas.

In die tijd was de heuvelklim zeer populair en Porsche won vele races met onder meer de 906 en de 910. Er gingen echter geruchten dat Ferrari op de proppen zou komen met een zeer snelle auto en als reactie daarop startte Porsche de ontwikkeling van de 909, uiteraard onder leiding van Ferdinand Piëch.

Deze Porsche-nazaat was later onder meer verantwoordelijk voor de legendarische 917 en wist dus hoe je een snelle auto in elkaar schroeft. Uiteraard zat er ook weleens een mispeer tussen en de 909 kunnen we helaas in dat rijtje scharen.

Zoals Piëch wel vaker deed (denk aan de Phaeton of de Veyron) stelde hij extreme eisen aan de 909. Dat leverde een auto op die slechts 375 kg woog. Een flinke motorfiets à la Harley Davidson komt aardig bij dat gewicht in de buurt! Naar verluidt liep Piëch de koets van de auto na met een magneet. Zodra het ding bleef plakken moesten de ingenieurs op zoek naar een lichter materiaal om dat deel van het bodywork verder af te laten slanken.

De auto kreeg een achtcilinder boxermotor met ongeveer 275 pk en 0-100 km/u was mogelijk in 2,4 tellen! Het ding is slechts 710 mm hoog, waar we wel bij moeten vermelden dat de helm van de coureur een stukje boven het bodywork uitkomt.

Het gewicht bleef extreem laag dankzij het aluminium chassis, de titanium veerpoten en andere exotische materialen. Bovendien werd de brandstoftank (gemaakt van titanium en rubber) onder druk gezet met lachgas. Op deze manier was een brandstofpomp immers overbodig en dat scheelde weer gewicht! Later bleek dit systeem niet lekker te werken en kregen de 909’s alsnog een brandstofpomp, maar toch.

Van de 909 werden twee exemplaren gebouwd en in het jaar 1968 scoorden deze auto’s in totaal twee podiumklasseringen. Uiteindelijk werd dit het laatste échte hillclimb-wapen van Porsche, aangezien de fabrieksrijders toch de voorkeur gaven aan de iets minder extreme 910. Zonde voor de 909, maar het blijft een zeer interessante klassieker.