Dit is het geheime wapen van Mercedes in Barcelona

Hint: het is geen foto van een eland.

Eerder schreven we al over het geheime wapen van Bottas tijdens de Grand Prix van Sochi. Dit keer heeft Mercedes echter nog wat harder zijn best gedaan om techniek te ontwikkelen waarmee ze de Ferrari’s (en misschien Red Bull’s) in de wielen kunnen rijden. En dat bedoelen we in dit geval in letterlijke zin. Kijk maar eens naar deze contraptie op de W08:

Dat zijn ronduit Ben Huresque taferelen! Het lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn voordat de FIA deze nieuwe uitsteeksels op de flank van de Merc verbiedt. Of is dit de eerste stap van het masterplan van Liberty Media om de F1 wat spannender te maken? De tijd zal het leren…



Image-Credit: DehydratedH20 via reddit