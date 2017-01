Dit is Jon Olsson’s volledig nieuwe projectje

Nu is het wel genoeg geweest met al die Lambo's - Jon Olsson.

Vanochtend praatten we je nog bij over de gecrashte ex van Jon. Jon zelf schijnt aardig te kunnen skiën, maar zijn oude Lambo glibberde vannacht tegen een paal aan. Jon staat verder bekend om het feit dat zijn vriendin Janni Delér is.

Een hobby die Jon al enige tijd pleegt te beoefenen is het tunen van zijn auto’s. In het verleden waren dat dus vooral Lambo’s. Maar laatst berichtten we al dat Jon om een of andere reden wat meer ruimte nodig heeft in zijn rides. De Huracan moest zodoende het veld ruimen en in plaats daarvan komt een Rolls Royce Wraith (rijtest).

Uiteraard wordt ook de Wraith onderworpen aan de nodige tsjoening en het bovenstaande plaatje is ongeveer waar Jon naartoe wil. Het beeld komt van Instagram, waar het vergezeld wordt van de nodige hashtags zoals #AlwaysThinkNew #FamilyCar #BreakingBoundries en #NoWeAreNotHavingAKid.

Dat Jon nieuw denkt en grenzen doorbreekt, kunnen we direct zien. De Rolls is namelijk voorzien van een wit-zwarte camouflage wrap en een skibox. Zijn vorige auto’s waren…oh wacht. Enfin, er zitten wel toffe virtuele honingraat-velgen op zijn nieuwe Roller. En ze krijgen nog geen kind, dus voor concurrerende ski-fanaten is er nog hoop.