Dit is jullie favoriete wintersport-rammer

De meeste mensen zullen nog wel weten dat we vorige week aan jullie vroegen met welke auto jullie nu het liefst naar de besneeuwde Alpenweiden zouden willen scheuren. Zoals ook de meesten wel weten, wordt daar vervolgens dan een bloemlezing van gemaakt. Net zoals vandaag. Met als verschil dat er ook een echte uitslag aan deze lezersvraag zit. De auto waarmee de meesten van jullie naar de wintersport zouden willen gaan, is (tromgeroffel) de BMW M550D X-Drive, zowel in de touring- als gewone variant.

Dat gezegd hebbende, gaan we naar de andere inzendingen.

@bmwpowerm5 gaat het liefst met een…

E39 M5 blijft leuk met 200+ inhalen met een skikoffer op het dak ;)

@camber24 heeft een leuke familie, zo te lezen…

Elke auto van max 2p. Waarom? Dan weet ik zeker dat m’n schoonmoeder toch niet uiteindelijk mee blijkt te gaan.

@g40freak vindt het maar een stomme lezersvraag.

Gewoon niet.

Betalen voor kou, terwijl ik het in nl gratis krijg.

E46 m3 csl en dan zuid spanje.

Wintersport! Doe normaal! ;)

@devolvoman Geen speld tussen te krijgen.

Een Toyota Mr2 want ik hou van Mr2’s en waarom ook niet.

En ik hou van volvo’s alleen dat is zo mainstream om mee op wintersport te gaan.

@desjonnies heeft wederom een topverhaal!

Een Classic Range Rover V8.

Waarom?

Als je het haalt zonder ADAC assistentie ben je, eenmaal op de plaats van bestemming een held en heb je voor later verhalen voor je kleinkinderen.

De fijnste rit ooit was een toen al bejaarde Peugeot 404 Diesel, stoer met de ski’s op het imperiaal (dat deed je toen).

Het warme kacheltje, het vertrouwd tokkelen van de Indenor Diesel, de lichte dieselgeur, 110 per uur, grote wielen, 60pk, hoog op de poot’n, we hadden geen 4WD of sneeuwkettingen nodig, de 404 had weinig powerrrr maar ontieglijk veel koppel en bleef domweg klimmen.

Voor duizend piek gekocht heeft mijn vriend nog meer dan drie jaar rondgereden met Thea de Tank.

@dinges7, Hahaha!!

De nieuwe Prius!!

En waarom? Om hem daar te laten zodat we hier weer iets minder kans hebben er 1 tegen te komen.

@jorisvanes1 Mazzelaar…

Ik vertrek toevallig komende vrijdag in een bmw M550d X-drive touring naar Oostenrijk.

In mijn ogen de ideale allrounder; relatief zuinig ( 1 op 11 zeker mogelijk met redelijk hoge snelheden ), absurd veel koppel en power, voor je het weet zit je al op de 250 (begrenst), door de vierwielaandrijving en goede balans hele strakke wegligging (gaat niet snel glijden), door dat het een touring is ruimte genoeg om met 3 personen en 1 hond en bagage en ski’s voor 2 weken naar Oostenrijk te knallen (met dakkoffer).

@crs86 toont aan dat er binnen merken gemakkelijk een bepaalde vorm van kannibalisme kan ontstaan.

Ik zou altijd gezegd hebben: A6 allroad biturbo TDI. Meer dan genoeg vermogen, lekkere sound, luxe en comfortabel en met een volle tank red je het in 1X makkelijk.

Maar nu heb ik pas geleden in de SQ7 mogen rijden… En dat is in alles de overtreffende trap. Wat een alleskunner!

@reimon doet het eens anders dan alle anderen. Maar komt daardoor wel met een heel goed alternatief om de bergen mee in te gaan!

Even tegen de stroming in; Hyundai Tucson 2.0 185pk diesel 4×4 Automaat in de dikste Premium uitvoering! Verwarmde stoelen, verwarmd stuurwiel, 4×4, automaat, lekker hoog zitten dus overzicht en gewoon fijn (vind ik..), fijne combi van motor en bak, niet te groot, toch genoeg ruimte en ik gind hem eerlijk wel dik.. Owja; een fel-blauwe of zwarte please.. ;-)

@larsyboy1997, we vroegen met welke auto je op wintersport wil gaan. Niet naar dromenland…

Volgende week met de achterwielaangedreven Huracan. Gewoon omdat het kan

@aikon1694 tenslotte is wat ons betreft de held van alle wintersportende autobloggers.

Vorige jaar met mijn 2 zoontjes in een E46 M3 geweest.

A: gewoon omdat het kan.

B. Niemand anders doet het.

C: Je bent de stoerste papa

D: Sperdiff is handig, je hoeft maar 1 ketting om teleggen

E. 800km autobahn + bergpas met sneeuw

Bedankt weer voor alle leuke inzendingen!

Fotocredit: @dragspert op Autojunk