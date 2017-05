Dit is ‘m dan, de nieuwe hypercar van Mercedes

Is 'ie niet mooi?

Mercedes heeft deze nieuwe pics de wereld ingeslingerd van haar nieuwe Project One. Het beeld bevestigd min of meer dat wat we al wisten, maar dankzij deze nieuwe technische tekening komt de ‘F1-auto voor op de weg’ weer wat meer tot leven.

We wisten al dat de aandrijflijn van de über-hypercar gebaseerd zou zijn op die van de recente F1-auto’s van het merk. Dat wil zeggen een 11.000 toeren draaiende geblazen 1.6-liter V6, gekoppeld aan de nodige elektromeuk. De F1-motor draait nog wat meer toeren, maar het zijn desalniettemin indrukwekkende cijfers. Hoewel Ferrari ligt er naar eigen zeggen niet van wakker.

Op de plaatjes is te zien dat deze krachtbron net als de F1-motor een luchthapper krijgt hoog in het midden van de auto. Dit geeft ook extra geloofwaardigheid aan een plaatje dat Mercedes eerder vrijgaf van de achterzijde van de auto. Hierop is een periscoop-achtig uitstulpsel te zien.

Het blok is net als in de F1 voorzien van de fameuze ‘gespleten turbo’. Volgens velen is dit een van de innovaties waardoor Mercedes de dominante krachtbron gebouwd heeft in het huidige F1-tijdperk. In de straatauto heeft de complete Power Unit een thermale efficiëntie van zo’n veertig procent. De F1-krachtbron zit naar verluidt dicht bij vijftig procent, maar verschil moet er zijn.

De keerzijde van die medaille is namelijk dat de straatauto veel minder onderhoud nodig heeft. De motor hoeft pas na 50.000 kilometer compleet herbouwd te worden.