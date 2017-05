Dit is ‘m dan, de nieuwe Mercedes van de politie

Wen er maar vast aan, want jou kennende zie je deze auto binnenkort opdoemen in je binnenspiegel.

Het is een heel gedoe geworden, die selectie van de nieuwe politieauto’s. In de afgelopen jaren reden de boevenvangers altijd Volkswagen, maar daar komt een einde aan omdat ze bij Volkswagen-importeur Pon boeven bleken te zijn. Zelfs afgelopen week kwam er in die kwestie nog een oud lijk uit de kast, toen bleek dat minister Henk Kamp wat gratis navigatie-CD’s van Pon heeft gekregen voor zijn Audi TT. Tsja, dat is ook een ontzettende faux pas natuurlijk, in een Audi TT rijden.

Enfin, er moesten dus nieuwe rides komen voor de mannen in blauw. De aanbesteding is opgedeeld in verschillende stukjes en Mercedes heeft de eerste slag gewonnen. Onze platte petten krijgen binnenkort heuse Merc’s onder hun handhavende achterwerken. Helaas voor de bromsnorren gaat het om zo’n beetje de minst begeerlijk Merc die er is, namelijk de B Klasse. Een prima auto, mits je een jaar of 70 bent en een makkelijke instap vele malen belangrijker vindt dan goede looks.

Het is zodoende waarschijnlijk niet direct de beste auto om enorme indruk mee te maken op de gritty streets. De lokale wietboer denkt bij zo’n B Klasse waarschijnlijk al snel ‘die kan mijn A3 TDI wel hebben, zeker nu ik er dat S-line pakket opgeschroefd heb’. Maar misschien doet de traditionele wit-blauw-rode livery wonderen?

Aan de hand van de foto hierboven, die de wereld ingeslingerd werd door de Politie Zaanstreek op Facebook, kan je je oordeel vellen over deze kwestie. Jammer alleen is dat de agenten de foto genomen hebben met een wortel.

Het kenteken leert ons trouwens dat het gaat om een heuse B220 D met 177 pk. Wat dat betreft kan de hiervoor aangehaalde drugsrunner zich dus nog wel eens lelijk vergissen in de ruimtelijk opgebouwde Merc. De catalogusprijs van zo’n voorwielaangedreven dieselbusje is stiekem gewoon bijna 50K in Nederland, maar goed, alle belastingen vormen in dit geval een sigaar uit eigen doos.

Is de auto daarmee ook een goede keuze, of had je liever één van de auto’s die we eerder op het proefterrein aantroffen zien winnen?