Dit is momenteel het succesvolste VAG-merk

VAG communiceert trots dat het in Q1 van dit jaar wereldwijd nét iets minder dan 2,5 miljoen auto's aan de man wist te brengen. Het gaat echter niet met elk merk crescendo.

Bij die 2,5 miljoen auto’s moet je overigens wel de bedrijfsauto’s en vrachtwagens meerekenen. Met die twee categorieën gaat het overigens goed. Zowel MAN als Scania als Volkswagen Commercial Vehicles pluste flink in het eerste kwartaal van het jaar, met Scania als absolute uitblinker. Het truckmerk wist in de maand maart 8.800 wagens te verkopen, tegen 7.200 auto’s in dezelfde maand vorig jaar. Da’s een plus van 22,1%.

Op personenwagenvlak vonden, wat de verkoopcijfers betreft, de nodige verschuivingen plaats. Zo verkocht Audi in maart 173.500 auto’s, waar dat er vorig jaar nog 186.100 waren. Waarschijnlijk heeft een en ander te maken met de teruglopende vraag in China. Volkswagen zelf noteerde met 557.400 auto’s in maart een plusje van 2,5%. Over Q1 2017 wist het merk met 1.440.900 stuks 1,3% minder auto’s te verkopen dan in hetzelfde kwartaal van 2016.

Bij welk(e) personenwagenmerk(en) ging het dan wel goed? Porsche pluste lekker met 12,7% meer verkochte auto’s in maart en ook bij Skoda worden zowel over maart als over Q1 zwarte cijfers geschreven. Het merk dat de grootste plus neerzette van allemaal was echter Seat! De Spanjaarden plusten over afgelopen maand 14,4% en over Q1 stevige 14%. Kennelijk valt de Ateca (rijtest) behoorlijk in de smaak. Bovendien moet de verkoop van de nieuwe Ibiza nog op gang komen én broedt het merk op een grote zevenzits SUV.