Dit is momenteel Willeme’s favoriet op Marktplaats

De 964 en 993 kunnen zachtjes wegroesten op een kille sloperij aldus @willeme. Doe hem deze 928 maar.

Even ter verdediging van mijn waarde collega, ik heb bovenstaande wellicht enigszins gechargeerd. Maar dat neemt niet weg dat enkele leden van de redactie gecharmeerd zijn van Porsche’s GT die stamt uit eind jaren ’70. Niet alleen ikzelf en @willeme zijn groot fans van de 928, ook collega @dizono weet de rondvormige coupĂ© op waarde te schatten. Moet zo’n 928 alleen wel de juiste grootte hebben bereikt, want laten we eerlijk zijn, zo’n PAG Dacon is geen porum.

Mocht je ook fan zijn van de klassieker uit Risky Business, dan heb je haast. In het kielzog van de 911 die de 928 ooit diende op te volgen, zijn de prijzen namelijk behoorlijk aan het stijgen. Zo kon je rondom Koningsdag nog deze schitterende 928 met 178.672 kilometer op de kop tikken voor 7.900 Euro. Vandaag de dag moet je voor dit exemplaar op Marktplaats met een tellerstand van 193.071 kilometer niet minder dan 43.950 Euro meebrengen.

Maar wat voor redenen geeft de verkoper dan om de pittige prijs te rechtvaardigen? Wel, alle sleutels zitten erbij en dat is altijd fijn. Tevens is de auto zijn hele leven in onderhoud geweest bij een Porsche dealer en bij een Porsche Specialist. Wel een belangrijk puntje voor een 928, want gaat er iets mis dan ben je al snel veel geld kwijt. Op onderhoud beknibbelen door naar Beun de Haas te gaan is daarom niet aan te bevelen.

Het moet gezegd worden dat de blauwe 928 GTS uit 1992 er op het oog puntgaaf bijstaat. Ook het interieur lijkt na die kleine twee ton kilometers nog in behoorlijk goede staat te zijn. Knijp je ogen even een klein beetje dicht en je waant je in een nieuwe Panamera. Maar zo’n Pana kost je al gauw het drievoudige. Eigenlijk een koopje dus, deze 928.