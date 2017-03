Dit is Skoda’s antwoord op de GLE Coupé

Na de drie premium merken gaan ook andere autofabrikanten zich wagen aan het SUV coupé-segment.

De BMW X6, de Mercedes GLE Coupé en de in iets mindere mate Audi Q8. Deze drie modellen vormen de huidige trend van de SUV coupé’s. Skoda gaat vrolijk mee met deze nieuwe hype en presenteert op de Shanghai Motor Show de Vision E.

Deze vijfdeurs SUV coupé is een studiemodel van de Tsjechische autofabrikant. De Vision E staat op een elektrische aandrijflijn en kan volgens Skoda 500 kilometer emissievrij rijden. Ook beschikt het concept over autonome technologie. Het automerk wil tegen 2025 vijf volledige elektrische modellen in het gamma hebben.

De SUV coupé is 4,6 meter lang, 1,9 meter breed en 1,5 meter hoog. Twee elektromotoren zorgen gezamenlijk voor een systeemvermogen van 225 kW. Accelereren gaat volgens Skoda op ‘een sportieve wijze’ en de topsnelheid ligt op 180 km/u.

Het studiemodel is een level 3-voertuig als het gaat om autonome technologie. Level 5 is het hoogste niveau. Op dit level kunnen voertuigen volledig autonoom rijden zonder hulp van een bestuurder. De Vision E staat op het nieuwe MEB-platform van Volkswagen. Hier komen de toekomstige volledige elektrische auto’s van de Volkswagen Groep op te staan.